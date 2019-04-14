В субботу в ряде регионов Казахстана ожидается ветреная погода, местами дожди

Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - В субботу с прохождением атмосферных фронтов в Казахстане местами пройдут дожди, местами сохраняются туман, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами - туман, сообщает "Казгидромет".

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