В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 

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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2020 году в Комитет по защите прав потребителей поступила 21 тыс. обращений, а в 2023 году их число увеличилось до 50 тыс. В 2024 году - более 56 тыс. заявлений.





Как рассказал во время брифинга в СЦК и.о. председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ Булат Танабергенов, наблюдается рост жалоб в отраслевых госорганах и МИО: если в 2021 году было рассмотрено 44,8 тыс. заявлений, то за 9 месяцев 2024 года поступило более 115 тыс. Участились и жалобы потребителей в общественные объединения. Это свидетельствует о системных проблемах защиты прав потребителей в отдельных отраслях экономики.





По словам Булата Танабергенова, по итогам 2024 года наибольшее количество жалоб потребителей наблюдается в следующих сферах: розничная торговля - 21,7 тыс. (или 39%); электронная коммерция - около 13 тыс. (или 23%); сфера услуг - более 5 тыс. (или 9%). При этом наибольший рост в таких сферах, как финансовые услуги (182%), образование, услуги мобильной связи (121%), туристские услуги (117%).





Рост жалоб потребителей является признаком серьезных системных проблем в сфере. Это требует совместных усилий государства, бизнеса и общества по разработке эффективных средств защиты прав потребителей. Сегодня клиенты более требовательны к качеству товаров и услуг, что требует не только совершенствования законодательства, но и изменения методов ведения бизнеса для удовлетворения их потребностей", - сказал спикер.





Из общего количества поступивших жалоб 45% (25 192) были удовлетворены полностью. Это означает, что каждый второй обратившийся потребитель получает справедливую компенсацию. Консультации и советы получили 35% клиентов, или более 19 тыс. В другие госорганы для совместной работы было направлено всего 8,8 тыс., или 16% заявок. 145 субъектов предпринимательства привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 8,6 млн тенге, 785 субъектам предпринимательства вынесены предупреждения.





В результате принятых мер было возвращено более 1,7 млрд тенге, что на 163% больше, чем в прошлом.