Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - Вчера в суде по делу об убийстве Дениса Тена допросили свидетелей, передает Kazakhstan Today.





По информации телеканала КТК , показания вчера дали полицейские и случайные свидетели трагедии. На процессе допросили 10 свидетелей. Большая часть из них видела Дениса Тена в день трагедии. Это друзья, знакомые и случайные свидетели случившегося.





Но основное внимание было приковано к приятельнице возможных убийц - Жайне Ыстлеуовой. Она, например, рассказала, что сразу после трагедии Жанар Толыбаева отправилась отдыхать в Капшагай. Подругу она характеризует положительно, а вот о двух других подозреваемых ничего сказать не смогла. Их девушка якобы знает плохо, хотя все четверо жили в одной квартире у старшего брата Киясова", - говорится в сюжете.





По ее информации, нежелательная беременность могла стать причиной, из-за которой подозреваемые по делу Дениса Тена пошли на преступление. Девушка пояснила, что незадолго до трагедии в их доме произошел скандал. Подруга Киясова стала требовать у него деньги на аборт. А уже на следующий день преступники отправились на дело.





18 июля в дом Султана пришла девушка Киясова Мансура. Она устроила истерику, кричала, что она беременна от него и требовала, чтобы он женился, иначе она подаст в суд. Мансура требовала денег, чтобы сделать аборт. Когда я позвонила, то Жанар сказала, что они ищут деньги для Мансуры. Это 15-20 тысяч тенге. У Нуралы и Армана постоянно не было денег. Ребята часто не ночевали дома. Я не знала, что они воруют", - сказала Жайна Ыстлеуова, подруга Жанар Толыбаевой.





Кроме того, девушка призналась, что видела пятна крови на одежде Киясова, но спрашивать о случившемся не стала. Все трое были в плохом настроении. Жайна уверяет: о том, что произошло на самом деле, узнала из соцсетей на следующий день.





С показаниями сегодня выступил и свидетель трагедии. Он был в числе тех, кто оказывал первую помощь раненому Денису Тену. Случайные прохожие перевязали ногу спортсмена футболкой, чтобы остановить кровь.





Когда я прибежал, Денис еще стоял на ногах, но был почти без сознания. Потом он оперся на решетку игровой площадки, а затем упал. Его нога кровоточила. Я сразу же вызвал скорую. Лиц нападавших я не видел", - говорит свидетель Ербол Кадыров.





Свои показания сегодня дали алматинские полицейские. Стражи порядка еще раз вспомнили все детали трагического дня. По словам командира взвода ДПС, поиск преступников они начали незамедлительно. Но задержать первого подозреваемого удалось только на следующий день.





Сейчас на скамье подсудимых трое. Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова обвиняют в убийстве, разбое и краже. Жанар Толыбаевой вменяют "Недонесение о преступление".





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