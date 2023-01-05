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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с погодными условиями в Казахстане закрыты 127 участков автодорог. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 127 участков автодорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения. Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах. На блок-постах скопилось 600 единиц автотранспортных средств", - проинформировали в МЧС.





За текущие сутки спасательными подразделениями спасен и эвакуирован 691 человек, в том числе 137 детей (Жамбылская, Туркестанская, Костанайская, Карагандинская и Абайская), отбуксировано 145 единиц техники.





Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 838 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 87 единиц техники (Вахтовка и Кунг).





В пунктах временного обогрева находятся 420 человек, из них 69 дети (Жамбылская область, область Абай, Акмолинская, Костанай, Павлодарская).





Всего в аварийно-спасательных работах задействовано порядка 1000 человек и почти 600 единиц техники МЧС, МИО и МВД. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.





По данным РГП "Казгидромет", сегодня под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана ожидается снег, на западе, востоке, в южных регионах - осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление порывистого ветра, гололед, метель, на западе, юге, юго-востоке РК ожидается туман.





На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской областей, на востоке Костанайской области, на западе, юге Павлодарской области, на горных перевалах Туркестанской области, ночью на севере, востоке Акмолинской области, на юге Северо-Казахстанской области, днем в Карагандинской области, в районе Алакольских озер в области Жетысу ожидается усиление юго-западного ветра до 30 метров в секунду и более", - сообщили синоптики.





В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение.





В Астане ожидается снег, температура воздуха днем составит -5-7 °C, скорость ветра днем 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. В столице в связи с ожидаемой низовой метелью объявлено штормовое предупреждение.





В Шымкенте - осадки, +7+9 °C, скорость ветра 8-13, ночью порывы 15-20 метров в секунду.





В Алматы - снег, 0,+2 °C, скорость ветра 2-7 метров в секунду. Сильный снег в городе начался ночью. Также в городе ожидается временами туман и гололед. В связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.









Дополнено. 04.01.2023, 09.09





Авиакомпания AirAstana сообщила, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов.





При отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет напитки через каждые 2 часа, через 4 часа - горячее питание. Если задержка рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета", - говорится в сообщении.





Просим следить за расписанием рейсов на сайте . В случае отмены или задержки рейса просим пассажиров обращаться к онлайн-консультантам на сайте airastana.com в правом нижнем углу или на WhatsApp по телефону +7 702 702 01 48, а также в наш Центр помощи по адресу help.airastana.com для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов, добавили в авиакомпании.





Телефон горячей линии в случае задержки рейса: +7 7272 44 44 78.





Дополнено 04.01.2023, 12.30





Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна, проинформировали в МЧС РК.





По информации ведомства, на 12 часов закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения. Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысусская областях). На блок-постах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств.





За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 691 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 145 единиц техники.





Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности техника для эвакуации.В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей.В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 114 уведомлений", - рассказали в ведомстве.



