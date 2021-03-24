НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - В связи с погодными условиями временно закрыт аэродром в аэропорту Нур-Султана, отменен ряд авиарейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 16.30 до 20.00 аэродром Нур-Султана закрыт для очистки от снега. Также по метеоусловиям аэропорта столицы рейс Кызылорда - Нур-Султан ушел на запасной аэродром в Караганду", - сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган.

Также два самолета отправлены на запасной аэродром, в город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан.

В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) также закрыты автотрассы по ряду направлений из столицы, сообщает МИА " Казинформ ".

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