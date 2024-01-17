16.01.2024, 18:16 40831
В связи с праздником Чуньцзе консульский отдел посольства Китая в Казахстане закроется на неделю
Фото: russian.news.cn
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с предстоящим праздником Чуньцзе консульский отдел посольства Китая в Казахстане закроется на неделю, сообщает пресс-служба посольства КНР в РК.
Консульский отдел посольства КНР в РК не будет работать с 10 по 17 февраля 2024 года. С наступающим китайским Новым годом!" - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния. Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
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17.01.2024, 20:01 701
Мор лебедей в Мангистауской области: население призывают соблюдать меры предосторожности
Фото: кадр из видео
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Актау. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что в связи с массовой гибелью и обнаружением мертвых лебедей на берегу озера Караколь необходимо соблюдать меры предосторожности в целях предупреждения риска заражения населения птичьим гриппом, сообщает "Лада".
Птичий грипп может передаваться от инфицированной птицы к человеку при тесном контакте. Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц и человека, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. Многие виды птиц являются переносчиками этой инфекции. Наиболее распространенными переносчиками являются летающие дикие утки, плавающие в воде, которые менее восприимчивы к этой инфекции, а домашние птицы, куры, индейки, гуси и утки быстро заражаются птичьим гриппом", - рассказали в департаменте.
В ведомстве отметили, что по сей день не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.
В некоторых случаях возможно заражение человека при использовании без термической обработки мяса и яиц больных птиц.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп.
Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде. Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.
9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
17.01.2024, 18:55 4186
Больше всего безработных казахстанцев живет в Алматы
Уровень безработицы сильно зависит от образования
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В третьем квартале 2023 года в Казахстане насчитывалось 451,5 тысячи безработных - на 1,7% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
В региональном разрезе больше всего безработных проживало в Алматы (52,6 тысячи человек), а также в Туркестанской (41,7 тысячи человек) и Алматинской (34,4 тысячи человек) областях. Меньше всего безработных насчитывалось в Улытауской (4,5 тысячи человек), Северо-Казахстанской (13,5 тысячи человек) и Абайской (14,5 тысячи человек) областях.
Уровень безработицы в РК составил 4,7% против 4,9% годом ранее.
От образования уровень безработицы зависит напрямую. У безработных с высшим образованием показатель составляет 3,8%, с техническим и профессиональным образованием - 3,6%, со средним профессиональным (специальным) образованием - 5,9%, с начальным профессиональным образованием - 6,2%, с общим средним образованием - 7,7%, с основным средним образованием - 12,3%, с начальным образованием - 45,3%.
Большинство безработных, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, являются таковыми, поскольку просто не имеют возможности найти работу: 102,4 тысячи человек - на 0,8% больше, чем годом ранее.
Еще 90,1 тысячи безработных уволились по собственному желанию, 83,2 тысячи человек стали безработными из-за семейных (личных) обстоятельств, 50,5 тысячи человек ведут домашнее хозяйство, 44,2 тысячи человек уволились в связи с ликвидацией организации и сокращением штата сотрудников.
Чаще всего безработные искали работу через объявления в печати или в интернете (245,4 тысячи человек), обращались к друзьям, знакомым и родственникам (210,4 тысячи человек), размещали или обновляли резюме в профессиональных и социальных сетях онлайн (126,5 тысячи человек), обращались в государственные органы занятости (116,4 тысячи человек) или сами размещали объявления в печати или в интернете (114,7 тысячи человек).
16.01.2024, 15:44 45016
Раскопки на Утегенова: в акимате ответили на жалобы алматинцев
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы ответили на жалобы жителей Бостандыкского района по поводу ситуации на улице Утегенова.
В пятницу в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today от читателей поступали жалобы на то, что дорогу не вернули в рабочее состояние.
В акимате мегаполиса ответили на жалобы алматинцев.
Инициируется внеплановая проверка, в настоящее время проводится процедура регистрации, после проведения проверки будут даны все разъяснения", - проинформировали в акимате.
Между тем, как скоро восстановят дорожное покрытие на улице, в акимате не уточнили.
Напомним, в начале прошлой недели читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика инициировали внеплановую проверку.
16.01.2024, 13:19 48446
Турлыханова арестовали на 10 суток за повторное избиение жены
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Алматы назначил 10 суток ареста Рахату Турлыханову за повторное избиение жены.
Ранее суд первой инстанции вынес Турлыханову постановление об административном предупреждении. Однако с постановлением не согласилась судебная коллегия из-за нанесения побоев супруге ранее.
Постановлением судебной коллегии мера взыскания в отношении Р.Турлыханова изменена с предупреждения на административный арест сроком на 10 суток в пределах санкции статьи", - отметили в судебной инстанции.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, в октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
Ранее в отношении другого сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыла Болата было возбуждено уголовное дело за избиение семейной пары адвокатов. Позже судебная коллегия по уголовным делам ВС РК пересмотрела уголовное дело.
Напомним, в прошлом году министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
15.01.2024, 15:02 90656
Акимат препятствовал десяткам инвесторов в подключении к газу в индустриальной зоне Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - На протяжении полутора лет инвесторы не могли подключится к сетям газоснабжения из-за препятствий со стороны акимата, рассказали в прокуратуре Алматы.
В 2022 году управлением энергетики и водоснабжения города Алматы проведено строительство магистральных инженерно-транспортных сетей газоснабжения и сооружений для индустриальной зоны, к которым планировалось подключение ряда инвесторов. При этом акимат, ссылаясь на то, что объект не передан на баланс АО "КазТрансГаз Аймак", отказывал в подключении к сетям газоснабжения", - рассказали в прокуратуре мегаполиса.
После вмешательства прокуратуры к указанной магистрали были подключены 26 инвесторов, реализующих проекты на сумму более 124 млрд тенге с созданием более 3,3 тысячи рабочих мест.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель начальника управления.
Работа по защите прав инвесторов находится на особом контроле, подчеркнули прокуроры.
Если вы инвестор и у вас есть проблемы в реализации проекта, то можете связаться с сотрудником прокуратуры и получить правовую консультацию через сall-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов прокуратуры (контактный номер +77017755500 или QR-код) или во фронт-офис прокуратуры города Алматы (улица Желтоксан, 189)", - добавили в пресс-службе.
15.01.2024, 10:11 98096
В семи областях Казахстана введено ограничение движения транспорта
Ограничение движения введено на 13 участках автодорог
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ограничение движения транспорта введено на 13 участках автодорог республиканского значения в семи областях Казахстана из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
В частности, в области Абай для всех видов автотранспорта ограничено движение на автодороге Омск - Майкапшагай (участок село Калбатау - село Кокпекты).
В Жамбылской области введены ограничения на двух участках автодороги Алматы - Ташкент - Термез и на одном участке дороги Мерке - Бурылбайтал.
В области Жетысу ограничение действует для всех видов автотранспорта на дороге Ушарал - Достык (участок станция Коктума - станция Достык).
В Костанайской области: на участке Аркалык - граница Улытауской области трассы Жезказган - Петропавловск.
В Северо-Казахстанской области: на трассе Кокшетау - Кишкенеколь - Бидайык - граница РФ (участок село Кишкенеколь - граница РФ), Булаево - Возвышенка - Мологвардейское - Кирово - Киялы - Рощинское (участок село Возвышенка - село Рощинское, Рощинское - Корнеевка - Волошинка (село Рощинское - село Волошинка), Волошинка - Сергеевка - Тимирязево ( участок село Волошинка - село Тимирязево), в селе Тимирязево (участок село Тимирязево - граница Костанайской области).
В Туркестанской области: на участке от границы Туркестанской области до поселка Жибек Жолы (перевал Машат) трассы Алматы - Ташкент - Термез.
В области Улытау: участок от поселка Улытау до границы Костанайской области трассы Жезказган - Петропавловск.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 524 единицы техники и 860 человек", - отметили в компании.
15.01.2024, 08:26 101391
На мосту автомобильной развязки в Алматы разошелся шов
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - На мосту автомобильной развязки по проспекту Райымбека в Алматы разошелся шов. Видео появилось в социальных сетях.
В городском акимате прокомментировали расширение шва на разворотном автомобильном мосту. Отмечается, что строительно-монтажные работы по левоповоротной эстакаде по проспекту Райымбека западнее улицы Ашимова проводились в 2014-2015 годах.
Совместно со специалистами ТОО "Казахский Промтранспроект" осуществлен выезд, в ходе которого при визуальном осмотре выявлено увеличение деформационного шва, вызванное погодными условиями, что является нормальным эксплуатационным поведением для пролетных строений мостовых конструкций. В зимний период бетонные конструкции сжимаются, вследствие чего деформационный шов расширяется, соответственно, в летний период наоборот", - проинформировали в управлении городской мобильности акимата Алматы.
В ведомстве отметили, что дефекты самой конструкции деформационного шва были выявлены ранее, а именно - выдавливание резинового компенсатора с наполнителем.
На 2024 год запланирован ремонт деформационных швов по данной эстакаде", - добавили в управлении.
Специалисты проводят предварительные процедуры по обследованию, в том числе расчеты по влиянию смещения пролетного строения на техническое функционирование и эксплуатацию мостового сооружения.
Водителям рекомендуется сохранять установленный на эстакаде скоростной режим - 40 километров в час.
14.01.2024, 12:38 127446
Жители Жетысуской области ощутили землетрясение
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Текели Жетысуской области ощутили землетрясение мощностью 3 балла, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства по ЧС Республики Казахстан.
По информации сейсмологов, землетрясение произошло 13 января в 22.08, его эпицентр был расположен в 230 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Землетрясение силой 3 балла ощутили жители города Текели.
Энергетический класс землетрясения составил 9.7, магнитуда MPV 4.6, глубина - 15 км.
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