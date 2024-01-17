В связи с праздником Чуньцзе консульский отдел посольства Китая в Казахстане закроется на неделю

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Актау. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что в связи с массовой гибелью и обнаружением мертвых лебедей на берегу озера Караколь необходимо соблюдать меры предосторожности в целях предупреждения риска заражения населения птичьим гриппом, сообщает " - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области сообщили, что в связи с массовой гибелью и обнаружением мертвых лебедей на берегу озера Караколь необходимо соблюдать меры предосторожности в целях предупреждения риска заражения населения птичьим гриппом, сообщает " Лада ".





Птичий грипп может передаваться от инфицированной птицы к человеку при тесном контакте. Птичий грипп - острая вирусная инфекция птиц и человека, вызываемая одним из штаммов вируса гриппа типа А. Многие виды птиц являются переносчиками этой инфекции. Наиболее распространенными переносчиками являются летающие дикие утки, плавающие в воде, которые менее восприимчивы к этой инфекции, а домашние птицы, куры, индейки, гуси и утки быстро заражаются птичьим гриппом", - рассказали в департаменте.





В ведомстве отметили, что по сей день не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.





В некоторых случаях возможно заражение человека при использовании без термической обработки мяса и яиц больных птиц.





Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп





Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде. Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека.





9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos. На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.