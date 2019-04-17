В связи в проведением "Алматы марафона" перекроют некоторые улицы

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Организационный комитет "Алматы марафона" информирует жителей и гостей южной столицы о частичном перекрытии дорог в день соревнований 21 апреля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

21 апреля на время проведения "Алматы марафона" с 05.00 до 14.00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции марафона.

Движение по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будет закрыто с 20 апреля с 12.00 дня до 21 апреля до 17.00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Движение по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби будет перекрыто от 05.00 до 12.00. Все полосы движения будут полностью перекрыты.

Движение по проспекту Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до проспекта Достык с 05.00 до 09.30. Все полосы будут перекрыты для движения.

Движение по проспекту Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина будет закрыто с 05.00 до 12.00. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Шашкина до улицы Саина будет закрыто с 05.00 до 13.30. Южная сторона Аль-Фараби свободна для движения автотранспорта.

Движение по улице Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая будет закрыто с 05.00 до 13.30. Западная сторона будет свободна для движения автотранспорта.

Проспект Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова, улица Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева будут перекрыты с 05.00 до 14.00. Северная сторона будет свободна для автотранспорта.

Улица Шашкина от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева, улица Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова, улица Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева, улица Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова - с 05.00 до 10.35 все полосы движения будут перекрыты полностью.

В связи с загруженностью дорог, рекомендуем участникам добираться до места старта (площадь Республики) на метро по проспекту Абая либо на автобусах по проспекту Абая (движение по северной стороне). Обращаемся ваше внимание, что парковка возле стартово-финишного городка (площадь Республики) будет затруднена. Просим горожан и гостей города Алматы заранее спланировать свой график на 20-21 апреля и отнестись с пониманием", - сообщили организаторы.

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