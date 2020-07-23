В сёлах Акмолинской области строят новые больницы и школы

Кокшетау. 22 июля. Kazakhstan Today - В сёлах вокруг Нур-Султана возводят новые школы и больницы, строятся дороги, а также активными темпами проводится качественное электроснабжение и централизованное водоснабжение, передает Kazakhstan Today.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в рамках рабочей поездки в Целиноградский район особое внимание уделил решению социальных проблем населения и ознакомился со строительством новых объектов.

В селе Арайлы глава региона ознакомился со строительством школы на 300 мест, которая не сдана в срок из-за проблем с финансированием.

Не понимаю, что мешает работать сейчас. Государство выплатило вам деньги, у вас есть обязательства, и мы вправе контролировать их качественное и своевременное исполнение. Дети не могут больше ждать, к 1 сентября школа должна быть сдана"- потребовал с подрядчиков аким.

Кроме того, глава региона ознакомился с производственным циклом, пообщался с сотрудниками предприятие по пошиву обуви ТОО Samhat в Арайлы. Он подчеркнул важность поддержки местного производства.

В селе Кажымукан активными темпами возводится школа на 300 мест, полным ходом строятся дороги, по итогам сезона 12,5 километра поселковых дорог из 44 километров будут заасфальтированы.

Жителей села здесь обрадует то, что до начала зимних холодов вопрос обеспечения качественным централизованным водоснабжением жителей будет закрыт", - рассказали в пресс-службе акима.

Аким проехал по улицам села Талапкер для оценки качества дорожного строительства. Из 69 километров с твердым покрытием в текущем году станет 17,5 километров. Готов проект на капремонт еще порядка 30 километров автодорог.

На этот проект государство выделило достаточно средств, чтобы сделали все качественно. Покрытие местами пошло "волнами", это все надо устранять. Поселок большой, развивается быстрыми темпами. Мы должны успевать с дорожной инфраструктурой".- обратился Маржикпаев к подрядчику.

Талапкерцев беспокоит отсутствие качественного электроснабжения.

Дорожная карта по обеспечению населенных пунктов Целиноградского района качественным электроснабжением сейчас активно разрабатывается. В Талапкере до конца года планируем решить эту проблему".- ответил жителям села Ермек Маржикпаев.

Аким оознакомился с проектом строительства разводящих сетей водоснабжения, строительством овощехранилища, где обсуждалось обеспечение объекта инфраструктурой.

Также осмотрел строящуюся школу на 1200 мест в селе Коянды, и посетил инфраструктурные проекты в других населенных пунктах района.

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