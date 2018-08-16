В Талдыкоргане завтра пройдет первый молодежный фестиваль Jetysu Style

Талдыкорган. 15 августа. Kazakhstan Today - Первый областной молодежный фестиваль пройдет 16 августа на набережной реки Каратал и будет приурочен к празднованию Международного дня молодежи, передает Kazakhstan Today.

Организаторами яркого и увлекательного мероприятия стали управление по вопросам молодежной политики и молодежный ресурсный центр Алматинской области.

По словам организаторов, проведение фестиваля позволит раскрыть творческий потенциал молодежи и приобщить молодое поколение к искусству и творчеству. Участниками станут около 200 молодых и талантливых людей Алматинской области.

Жителей города ожидает очень насыщенная программа: патриотические, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Вечером можно будет насладиться музыкальным концертом, на котором кроме местных певцов выступят популярные молодые артисты и исполнителя хитовых песен Raim и Артур.

"В этот день на набережной реки Каратал будет установлено 25 различных тематических площадок. Думаю, это будет необычное празднование, так как ранее фестивали подобного масштаба в городе не проводились. Горожане смогут посетить фотовыставку, на которой будут представлены лучшие фотографии конкурса "newzhetisy", площадки, где пройдет презентация робототехники и резьбы по дереву, а также торговые выставки мастеров рукоделия и ремесленников "Jetisy: Hand made". Понравившиеся изделия можно будет приобрести у мастеров", - сообщил руководитель по вопросам молодежной политики Алматинской области Ерлан Жакупов.





Встречать талдыкорганцев и гостей города будет оркестр, состоящий из 100 домбристов из городов и районов. Музыканты будут исполнять кюи известных казахских кюйши-композиторов. Любителей стихов порадует вечер поэзии, в котором сразится 21 конкурсант в возрасте от 14 до 24 лет.

Специальным гостем фестиваля станет мастер по вязанию крючком, Нурлан Жартыбеков. Он в течение трех дней без остановки попытается связать шарф, длинна которого должна стать рекордной. Результат можно будет узнать на фестивале.

"Я установил рекорд Казахстана по вязанию с закрытыми глазами, теперь я хочу побить рекорд Казахстана - без остановки вязать трое суток. Если говорить о мировом рекорде, то в Бразилии есть человек, который 64 часа вязал крючком, а я попытаюсь вязать 72 часа", - пояснил Нурлан Жартыбеков.

Также будет установлена 12-канатная юрта, убранство которой будет символизировать казахскую культуру. Здесь можно будет купить кумыс, шубат.

Детей порадуют аниматоры, косплееры и Золотой цирк Сибири с увлекательной программой выступления воздушных гимнастов, клоунов, попугая, хорька-экстремала, озорной обезьянки, собачки, и многое другое.

Для любителей спорта интересной станет площадка Slam-Dunk, на которой пройдет соревнование баскетболистов. Зрителей также порадует мастер- класс от уличных гимнастов на площадке для Street Workout. Отличная возможность появится у скейтеров и любителей покататься на роликовых коньках. Кроме этого, пройдет соревнование по киберспорту, являющемуся официальным видом спорта в Казахстане.

Жителей, увлекающихся музыкой, ожидает конкурс караоке, батлы по Beatbox и Dance Battl. Среди тематических площадок будет проведена веселая вечеринка Арбуз Party, которая зарядит отличным настроением.

В завершении фестиваля можно будет насладиться зрелищным салютом.

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