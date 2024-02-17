В Талдыкоргане бюджетников принуждали выходить на утреннюю зарядку по выходным  

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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На 19.00 16 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в 9 областях страны введены временные ограничения на движение транспорта на участках автодорог республиканского значения, сообщает "КазАвтоЖол".





В Абайской области введены ограничения для всех видов автотранспорта и следующих направлений:





Семей - Калбатау - Богаз;

Таскескен - Бакты;

Калбатау - Таскескен - граница Жетысуской области;

Семей - Кайнар.





В Алматинской области из-за сильных снегопадов и неблагоприятных погодных условий в соседних, Жамбылской и Жетысуской областях, ограничения затрагивают следующие направления:





Жанакурлыс - граница Жамбылской области;

Подъезд к турбазе "Алматау";

Пункт взимания платы - граница Жетысуской области,

Шелек - Кокпек;

Аласа - Кеген - Нарынкол.





В Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями,и пассажирских автобусов.





В Жамбылской области введены ограничения на движение на автодороге между селами Кенен и Кайнар.





Введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта участке между границей с Алматинской областью и селом Кордай.





В Жетысуской области ограничено движение на 4 автодорогах по следующим направлениям:





Коктума - Достык;

Граница Алматинской области - Пункт взимания платы;

Перевал Алтын Емель;

Граница Алматинской области - Ушарал - граница Абайской области.





В Карагандинской области введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и пассажирских автобусов между поселком Новостройка и городом Балхашом.





В Костанайской области ограничено движение всех видов автотранспорта от границы с Улытауской области до Аркалыка.





В Северо-Казахстанской области на автодороге между селами Возвышенка и Рощинское ограничено движение всех видов автотранспорта.





В Улытауской области ограничено движение на дороге между селом Улытау и границей с Костанайской областью.