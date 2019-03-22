В Талдыкоргане назовут улицу в честь первого президента

Талдыкорган. 21 марта. Kazakhstan Today - Одна из самых длинных улиц города Талдыкоргана, улица Тауелсіздік, будет переименована в честь первого президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Поддержать инициативу президента страны Касым-Жомарта Токаева и дать улице имя Нурсултана Назарбаева было принято общим решением главы региона и маслихата. На сегодняшний день на улице имени президента проживает более 35 000 жителей. Улица Тауелсіздік до этого была Ленинским проспектом. Она берет начало с кольцевой дороги, расположенной в сельском округе Еркин и длится до проспекта Кыдыргали Жалаири. Общая протяженность центрального проспекта 6,8 километра, а ширина составляет 16-18 метров. Улица проходит через весь город, вдоль нее расположены памятники выдающимся деятелям Казахстана, парки, колледжи, больницы, музеи, акимат области, жилые комплексы, детские сады и так далее. Здесь также расположен монумент Нурсултана Назарбаева.

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