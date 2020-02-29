В Талдыкоргане прокурора, следователя ДЭР и сотрудника ДГД подозревают в получении крупной взятки (ВИДЕО)

Талдыкорган. 28 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области в получении крупной взятки подозревают прокурора, следователя ДЭР и сотрудника ДГД, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с сотрудниками департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК при проведении комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий изобличены старший прокурор Талдыкорганской транспортной прокуратуры юрист 1-го класса, старший следователь ДЭР Алматинской области квалификационный класс 4-й категории и главный специалист ДГД области. Их подозревают в получении взятки в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

Отмечается, что взятка в размере $30 тыс. получена от директора ТОО за прекращение зарегистрированного в отношении него уголовного дела по факту экономической контрабанды.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС города Талдыкоргана. В настоящее время проводится досудебное расследование. Другие сведения в интересах следствия не подлежат разглашению", - подчеркнули в пресс-службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства