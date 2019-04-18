Талдыкорган. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане выяснили, кому принадлежит задержанный в Алматы автомобиль с травматикой и фальшивыми долларами. Результаты служебного расследования сегодня огласили в Агентстве по делам госслужбы, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Машина, в которой алматинские полицейские нашли оружие и поддельные доллары, принадлежит сыну бывшего акима Талдыкоргана. Но, как выяснилось, за рулем сидел вовсе не Турлыхан Турарбек, а его друг.

Всего в авто находились три человека. Приятели утверждают: ключи от иномарки попросили у сына Дастана Шалтабаева, чтобы просто послушать музыку. Но потом решили поехать в компьютерный клуб. В тот момент их и задержали полицейские.

А у сына экс-акима даже есть алиби. В это время Турлыхан Турарбек был на занятиях в университете, поэтому никакого наказания он не понесет. Оружие, фальшивые деньги и госномера, которые зарегистрированы на другие машины, принадлежат одному из пассажиров авто.

Напомним, 28 марта пресс-служба департамента полиции Алматы сообщила о задержании водителя белой "Тойоты-Камри-70" с затонированными передними стеклами. При проверке документов у водителя не оказалось при себе водительского удостоверения и каких-либо документов на транспортное средство. Выяснилось, что автомашина принадлежит другому человеку.

Кроме этого, инспекторы заметили установленные на авто устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов, предназначенные для автомобилей оперативных и специальных служб. Нарушитель очень нервничал и все время разговаривал с кем-то по телефону, отметили в полиции.

В багажнике автомобиля оказались травматический пистолет марки "Байкал" и отдельный короб с патронами к нему, две пары государственных регистрационных номерных знаков, зарегистрированных на другие транспортные средства, одна рация, пачки валютных купюр номиналом $100 не для обращения.

Откуда и кому принадлежат эти предметы, водитель пояснить не смог, ссылаясь, что автомашина не его. По приезде на место владельца авто он также сообщил, что какого-либо отношения к предметам, обнаруженным в багажнике его автомобиля, не имеет. Далее выяснилось, что машина снята с учета и не зарегистрирована должным образом.

Помимо букета административных правонарушений на транспорте, выявлено уголовное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение газового оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия). На водителя и владельца "Тойоты" были составлены административные протоколы по каждому нарушению. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Все задержанные лица были доставлены в УП Медеуского района для дальнейшего разбирательства.

По данным телеканала, после происшедшего в отношении акима Талдыкоргана было начато служебное расследование. А уже через две недели Дастан Шалтабаев неожиданно покинул свой пост. Сейчас он курирует работу Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

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