Нур-Султан. 14 июня. Kazakhstan Today - В текущем году у браконьеров изъято более 300 туш сайгаков, передает Kazakhstan Today.

"В текущем году по фактам незаконной охоты на сайгаков, а также приобретения и сбыта их рогов зарегистрировано 26 материалов, задержано 25 человек, изъяты 301 туша и 530 рогов сайгаков", - сообщили в Комитете административной полиции МВД РК.

К примеру, в апреле сотрудниками природоохранной полиции департамента полиции Кызылординской области у жителя поселка Атанши Аральского района, обнаружен и изъят 21 рог сайгаков. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Кроме того, в мае сотрудниками природоохранной полиции Улытауского района совместно с инспекторами РГКП "Охотзоопром" вблизи села Косколь за незаконный отстрел двух самцов сайгаков задержаны трое жителей Кызылординской области. Ранее двое из них были осуждены за незаконную охоту на сайгаков (статья 337 УК). Проводится досудебное расследование.

В июне за незаконную охоту на Краснокнижных джейранов на территории Национального парка "Шарын" Уйгурского района Алматинской области, задержан местный житель, в отношении которого проводится досудебное расследование по статье 337 УК.

По итогам пяти месяцев текущего года полицией в целом по республике выявлено свыше 6,3 тысячи нарушений природоохранного законодательства. Зарегистрировано 646 досудебных расследований, из которых около половины направлено в суд, по остальным проводится расследование.

Кроме того, за кражу, приобретение или сбыт объектов и продукции биологических ресурсов зарегистрировано 20 уголовных правонарушений.

К административной ответственности привлечено свыше 5,6 тысячи правонарушителей.

Из незаконного оборота изъято более 45,2 тонны незаконно добытой рыбы, из них 4 тонны осетровых пород, более 500 тысяч кубометров незаконно заготовленного леса, 56 плавательных средств, около 1,5 тысячи орудий совершения правонарушения, из них 233 единицы огнестрельного охотничьего оружия.

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