В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Астана. 11 января. Kazakhstan Today - В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.





По данным "Казгидромета", 12 января в Костанайской области местами ожидается туман, днем метель, юго-западный, южный ветер 15-20 метров в секунду. В Костанае днем ожидается метель, ветер юго-западный, южный 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.





Кроме этого, 12 января местами по Туркестанской области ожидаются туман, гололед, ночью усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью 12 января ожидается туман. Вероятность шторма - 90-95%.





Третье штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской области, где 12 января ожидаются местами сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление юго-западного ветра до 9-14, местами до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 97-99%.





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