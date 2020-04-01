В трех областях Казахстана начался ямочный ремонт дорог

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях дорожники уже приступили к ямочному ремонту и работам по обстановке пути, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в Алматинской области начат ямочный ремонт на автодорогах Алматы - Нур-Султан, 45-й - 59-й километры, и Алматы - Бишкек, 25-й -27-й километры", - сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Работы ведутся на дорогах площадью порядка 80 тыс. квадратных метров, которые планируется завершить в течение двух месяцев. Задействовано 7 единиц спецтехники и более 20 специалистов.

Начаты работы по устройству разметки проезжей части и заливке трещин.

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