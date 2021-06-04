В трех областях ожидаются заморозки

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 4-5 июня в Павлодарской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 5 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-17 тепла. Ночью 5 июня местами заморозки 2 градуса.

5 июня по ВКО ожидается дождь, ночью местами сильные осадки (дождь, снег). Местами гроза, шквал, град, туман. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, с порывами 23-28 метров в секунду. Днем 5 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-18 тепла. Ночью 5-6 июня местами заморозки 2 градуса.





В Северо-Казахстанской области 4 июня прогнозируются местами дождь, гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный, северный, со скоростью 15-20 метров в секунду, днем порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. 5 июня местами ожидаются заморозки до минус 2 градуса.

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