В трех районах Алматы отключат холодную воду

Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы на день отключат от холодной воды несколько жилых массивов, передает Kazakhstan Today.

Несколько жилых массивов в трех районах Алматы на день отключат от холодного водоснабжения из-за технологической необходимости, вызванной процессом подключения новых водопроводов к магистральным сетям, - говорится в сообщении ГКП "Алматы су".

Подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания:

- 28 сентября с 9 до 20 часов - расположенные на территории Турксибского района в микрорайоне Атырау, на улицах Вильямса, Орджоникидзе и Потанина;

- 30 сентября:

• с 9 до 21 часов - на территории Алмалинского района в контуре улиц Жумалиева - Карасай батыра - Толе би - Шагабутдинова;

• с 10 до 17 часов - на территории Алатауского района в микрорайонах АЗТМ, Акбулак и в ЖК "Аккент".

В период отключений к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы, находящихся в названных городских секторах, будет организован подвоз воды автоцистернами.

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