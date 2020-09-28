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В трех районах Алматы отключат холодную воду

27.09.2020 9505
Алматы. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы на день отключат от холодной воды несколько жилых массивов, передает Kazakhstan Today.
 

Несколько жилых массивов в трех районах Алматы на день отключат от холодного водоснабжения из-за технологической необходимости, вызванной процессом подключения новых водопроводов к магистральным сетям, - говорится в сообщении ГКП "Алматы су".

 
Подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания:
 
- 28 сентября с 9 до 20 часов - расположенные на территории Турксибского района в микрорайоне Атырау, на улицах Вильямса, Орджоникидзе и Потанина;
 
- 30 сентября:
 
• с 9 до 21 часов - на территории Алмалинского района в контуре улиц Жумалиева - Карасай батыра - Толе би - Шагабутдинова;
 
• с 10 до 17 часов - на территории Алатауского района в микрорайонах АЗТМ, Акбулак и в ЖК "Аккент".
 
В период отключений к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы, находящихся в названных городских секторах, будет организован подвоз воды автоцистернами.
 

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