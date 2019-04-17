В трех районах Восточно-Казахстанской области сменились акимы

По распоряжению главы региона Даниала Ахметова акимом Зайсанского района назначен Серик Актанов, который ранее занимал пост заместителя акима области.
Акимом Тарбагатайского района ВКО назначен Серикказы Садвакасов, ранее занимавший должность заместителя акима Урджарского района Восточно-Казахстанской области.
Новым акимом Аягозского района стал Дилдабек Оразбаев, ранее занимавший должность акима Тарбагатайского района.
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