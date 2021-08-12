В ТРЦ и госорганах столицы заработали уголки Egov

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - В Нур-Султане для обеспечения комфортных условий при получении государственных услуг онлайн-способом открыто 10 уголков вне зданий ЦОНов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В таких уголках граждане, не имеющие доступ к компьютеру или Интернету, могут самостоятельно получить госуслуги онлайн. А если у них возникнут вопросы, рядом с уголками находятся сотрудники госкорпорации, которые смогут их проконсультировать", - рассказали в пресс-службе Филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Нур-Султану.

Уголки расположены в зданиях районных акиматов, управлений госдоходов, в Центре поддержки семьи "Жануя" и на территории ТРЦ "Сарыарка".

Наши "цифровые уголки" были созданы для того, чтобы избежать большого скопления людей в ЦОНах. А в условиях пандемии, когда прием клиентов осуществляется только по брони, цифровые уголки Egov помогают получить госуслуги людям, у которых по каким-то причинам нет доступа к компьютеру. Это очень удобно. Кроме того, сейчас период поступлений в вузы, поэтому мы хотим запустить цифровые уголки на территории вузов", - сказал директор столичного филиала "Правительство для граждан" Саданов Мади.

Адреса уголков Egov в Нур-Султане:

ГУ "Аппарат акима района Есиль города Нур-Султана", проспект Кабанбай батыра, 33;

ГУ "Аппарат акима района Алматы города Нур-Султана", проспект Тауелсіздік, 7;

ГУ "Аппарат акима района Байконыр города Нур-Султана", улица Отырар, 5;

ГУ "Аппарат акима района Сарыарка города Нур-Султана", проспект Сарыарка, 13;

управление государственных доходов по Есильскому району, проспект Кабанбай батыра, 33;

управление государственных доходов по Алматинскому району, улица Ахмета Жубанова, 16;

управление государственных доходов по Байконырскому району, улица Шакена Айманова, 6;

управление государственных доходов по Сарыаркинскому району, проспект Республики, 52;

Центр поддержки семьи "Жануя" БЦ "Marden", улица Бейбітшілік, 14;

Торгово-развлекательный центр "Сарыарка", проспект Туран, 24.

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