В Центральном парке Балхаша появился новый игровой комплекс

Балхаш. 27 августа. Kazakhstan Today - В Центральном парке Балхаша появился детский игровой комплекс "Корабль", передает Kazakhstan Today.

В Центральном парке Балхаша появился корабль - игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет. Официально его откроют в сентябре. Пришвартовывают 26-метровое игровое судно в парке подрядчики из Алматы.

Первым делом они установили мачты - три по 10 метров каждая. На палубе игрового судна три горки, три лианы и четыре пушки. Штурвал крутится как настоящий. Крыша на рубке крытая.

Процесс сборки трудоёмкий. Зато детям будет, где поиграть. Краска для корабля использовалась специальная - на жаре от неё не исходят пары, она влагостойкая. Бруски изготовлены по особой технологии: под прессом склеивается несколько сосновых досок. Металлические части - из нержавеющей стали. Фанера, использованная для строительства игрового комплекса, произведена в Финляндии", - рассказал представитель подрядной организации ТОО "ПСК ГАРАНТ" Руслан Касембаев.

По словам авторов проекта, корабль может выдержать до тонны веса. Срок эксплуатации - минимум 10 лет.

Через несколько дней в месте, где находится игровое судно, постелют газон. Освещение уже провели, дополнительно установят камеры видеонаблюдения и беседки для родителей малышей.

Корабль достаточно большой. Его длина - 26 метров. На нём одновременно смогут находиться 20 детей. Будет достопримечательностью нашего парка", - отметил аким Балхаша Ораз Таурбеков.

Такой игровой комплекс есть только в столице и Актау.

Сборщики из Алматы несколько дней собирают конструкцию. Уже возвели мачты - их три с высотой почти в 10 метров. Материал: листовая нержавеющая сталь, деревянный брус склеенный из нескольких сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Это придает конструкции особую прочность. Все крепежи оцинкованы, уголки-закруглены. Влагостойкая фанера изготовлена из шлифованного водостойкого березового шпона", - отметили в акимате.

По словам сборщиков, до конца следующей недели они завершат работы. Кроме того, по периметру установят 10 видеокамер.

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