Усть-Каменогорск. 16 октября. Kazakhstan Today - В Центре ядерной медицины в Восточном Казахстане простаивает оборудование стоимостью 600 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Самый скандальный долгострой в Восточном Казахстане - Центр ядерной медицины - обрастает все новыми и новыми проблемами. Поставщиков дорогостоящего оборудования, которое было закуплено на бюджетные деньги и не прошло проверку по утвержденным нормативам, обязали демонтировать технику, забрать ее и вернуть деньги. Но этого не произошло, сообщил Первый канал "Евразия"

За опечатанными дверями Центра ядерной медицины в Семее вот уже несколько лет простаивает оборудование на 600 млн тенге. Самый грандиозный проект в области медицины стал самым скандальным долгостроем. 6 лет идут суды с подрядчиками и поставщиками о возврате денег за специализированную технику для хранения жидких радиоактивных отходов, за которую, как выяснилось, еще никто никому не заплатил.

Установлено, что данное оборудование не соответствует спецификации, которое предъявляется. "Медтехника" судится с "ИртышГЭСстрой" в связи с тем, что "ИртышГЭСстрой" фактически не рассчитался с "Медтехникой" за поставленное оборудование, поэтому до сих пор спор не нашел разрешение", - прокомментировал координатор по работе со СМИ Восточно-Казахстанского областного суда Елдос Жумаксанов.

И найдет теперь вряд ли. Генеральный подрядчик объекта объявил себя банкротом. Задолженности по налогам, заработной плате и субподрядным организациям исчисляются миллиардами.

А может быть, не надо его строить, мы в этом зале эту тему обсуждали при рассмотрении бюджета несколько раз, сколько еще ждать? Ушли деньги бюджетные. А кто понес ответственность, или мы считаем, что госбюджет- это такая бездонная бочка, из которой можно все время средства вытягивать?" - сказала заместитель председателя мажилиса Гульмира Исимбаева.

Но решили еще подождать и вытянуть еще 80 млн на то, чтобы попробовать возродить проект.

Ведется работа по разработке проектно-сметной документации, и в соответствии с этим будет определена стоимость и сроки введения Центра. Надеемся, что в 2020, 2021 году, возможно, Центр будет введен", - отметила заместитель акима Восточно-Казахстанской области Асем Нусупова.

Надеются чиновники, надеются люди. В год этот Центр должен был принимать 6 тысяч пациентов, и еще 30 тысяч здесь смогли бы пройти обследование. Но теперь Центр ядерной медицины как кость в горле. О нем вспоминают каждый раз на высоких встречах и каждый раз на вопрос: когда? никто ничего не может ответить", - сообщил телеканал.

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