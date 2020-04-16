В ЦГКБ Алматы назначен исполняющий обязанности руководителя

Фото: ЦГКБ

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - После освобождения от должности главного врача в Центральной городской клинической больнице Алматы назначен исполняющий обязанности руководителя, передает Kazakhstan Today.

По информации управления общественного здоровья города Алматы, обязанности руководителя Центральной городской клинической больницы Алматы исполняет Марат Абдуллаев.

Ранее сообщалось, что главный врач ЦГКБ Алматы Алмаз Джувашев освобожден от занимаемой должности, об этом сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.





Напомним, из 174 новых случаев коронавируса, выявленных в Алматы 14 апреля, 116 - медики. В связи с этим министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил провести расследование в медорганизациях города и разобраться с вспышкой инфекции в ЦГКБ.





Кроме того, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил главным врачам обеспечить постоянную проверку условий защиты персонала. Он отметил, что персональную ответственность за соблюдение требований протоколов средств индивидуальной защиты будут нести руководители медорганизаций.





Ранее некоторые СМИ со ссылкой на телеканал "Алматы" сообщили, что руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова в интервью телеканалу высказалась о возможных причинах заражения коронавирусом 12 медработников ЦГКБ Алматы. По ее словам, одной из причин могло стать несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности.





В понедельник, 13 апреля, медицинские работники ЦГКБ Алматы обвинили Молдагасимову в клевете и допускают, что заразились от санврачей - соответствующее обращение с просьбой о защите они направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

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