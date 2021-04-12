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В Туркестане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай"

11.04.2021 11665
В Туркестане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс "Керуен-сарай"
Фото: primeminister.kz
ТУРКЕСТАН. 11 АПРЕЛЯ - В Туркестане состоялась церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии многофункционального туристического комплекса "Керуен-сарай", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инвестиционный проект реализован компанией "Turkistan Tourism City", строительство комплекса началось в декабре 2019 года, сообщается на официальном сайте премьер-министра страны. Объект расположен на площади 20,5 гектара в буферной зоне культурного заповедника "Азрет-Султан" напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Здесь создано свыше 4 тыс. постоянных рабочих мест.
 
Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути, "летучий театр", амфитеатр для проведения конного шоу, восточный базар, торговые ряды и бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр. При этом все сооружения связаны водным каналом, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде "Парад лодок". 
 

Керуен-сарай" не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион. 

 
В церемонии открытия "Керуен-сарая" приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, а также представитель компании-инвестора Куанышбек Кудайберген.
 
Мамин посетил Казахский музыкальный драматический театр Туркестана. Общая площадь здания - свыше 11 тысяч квадратных метров. Это современный комплекс с новейшим оборудованием и всеми необходимыми для театральной деятельности помещениями. Вместимость зрительного зала составляет 510 человек. 
 
Глава правительства ознакомился с Областной научно-универсальной библиотекой. Это уникальный хаб для получения информации и творчества. Три этажа здания поделены на зоны с читальными залами, коворкинг-центрами, студиями фото-, видео- и аудиозаписи, каллиграфии, гончарного искусства, мастерскими, в том числе для создания 3D-моделей, а также киноконцертным залом, кофейней, магазинами книжных сувениров и изделий ручной работы.
 
В научно-исследовательском центре библиотеки находятся книгохранилище, отдел для хранения редких книг и манускриптов, цеха по оцифровке документов, книг и консервации, единственный в Центральной Азии цех с антиокислительным оборудованием.
 
В рамках рабочей поездки премьер-министр также проинспектировал ход реализации других инвестиционных проектов города.
 

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