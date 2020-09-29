В Туркестанской области на площади 100 гектаров высадили яблоневые сады

Дополнительно на 17 гектарах внедрены инфраструктурные системы. Вокруг сада предусмотрены насос, фильтрационные станции, коммунальные здания, дороги, склады, пункт пропуска, колодец и т.д. Общая стоимость проекта составляет 2097,3 млн тенге, сообщили в региональной службе коммуникаций Туркестанской области.
Яблоневый сад способен давать до 4500 тонн продукции в год. В этих семейных садах посажены в корне M9 сорта яблок: Гала, Голден Делишес, Фуджи, Гренни, Смита.
Необходимое оборудование для интенсивных семейных садов приобретено за счет ТОО DALA-FRUIT.KZ.
Стоит отметить, что эти проекты реализуются через региональный инвестиционный центр "Онтустик" при управлении по инвестициям и развитию Туркестанской области.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства