В Туркестанской области на площади 100 гектаров высадили яблоневые сады

Туркестан. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Сайрамском районе Туркестанской области было создано 7 интенсивных семейных яблоневых садов общей площадью 100 гектаров, передает Kazakhstan Today.

Дополнительно на 17 гектарах внедрены инфраструктурные системы. Вокруг сада предусмотрены насос, фильтрационные станции, коммунальные здания, дороги, склады, пункт пропуска, колодец и т.д. Общая стоимость проекта составляет 2097,3 млн тенге, сообщили в региональной службе коммуникаций Туркестанской области.

Яблоневый сад способен давать до 4500 тонн продукции в год. В этих семейных садах посажены в корне M9 сорта яблок: Гала, Голден Делишес, Фуджи, Гренни, Смита.

Необходимое оборудование для интенсивных семейных садов приобретено за счет ТОО DALA-FRUIT.KZ.

Стоит отметить, что эти проекты реализуются через региональный инвестиционный центр "Онтустик" при управлении по инвестициям и развитию Туркестанской области.

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