В Туркестанской области открыли бесплатный магазин

Туркестан. 14 января. Kazakhstan Today - Бесплатный магазин открылся в Туркестанской области, где нет кассиров и не надо платить деньги. Одежду и продукты в торговой точке отдают малообеспеченным и многодетным семьям, передает Kazakhstan Today.

Жительница села Жуйнек Жаннат Аубакирова приехала специально в областной центр, чтобы одеть своих детей. У нее шестеро детей, самому младшему нет и года.

Я взяла вещи для своих детей. Благодарю всех, кто помогает многодетным семьям. Спасибо тем, кто открывает такие магазины", - рассказала "Первому каналу Евразия" многодетная мать.

Как оказалось, ассортимент в магазине пополняют горожане. Магазин необычный, потому что некоторым нуждающимся покупателям здесь даже уголь выдали. По словам члена благотворительного фонда Жомарта Тореханулы, они планируют построить еще спортивные площадки в местности.

Мы помогаем также лекарствами. Детям из многодетных семей хотим помочь с обучением, точнее, с грантами. 200 семьям мы выдали учебники и продукты питания", - добавил мужчина.

Небольшой отдел одежды на рынке Усть-Каменогорска три года назад открыли волонтеры.

После каждого посетителя в магазине консультанты не успевают сортировать вещи. Люди приносят все. Есть даже одежда с этикеткой. Как рассказывает ответственная за этот отдел волонтер Татьяна Беркман, как-то даже женщина принесла брендовый пиджак, который стоил полмиллиона тенге.

Хорошие женские и норковые шапки были, у людей лежат, не носят, или маленькая стала, везут. У нас волонтер потеряла сережку, через три месяца ее нашли, никто не взял", - отметила координатор волонтерского движения Татьяна Беркман.

Помещение волонтерам предоставили бесплатно. Администрация рынка взяла на себя и оплату коммунальных услуг.

Это очень большая помощь для нас, потому что много вещей, и, когда у нас начинаются экстренные сборы там, погорельцы, вышла семья в бедственном положении, нам не нужно объявлять сбор каких-то определенных вещей. Мы приезжаем, выбираем, везем. Я не скажу, что труд волонтера легкий, но это зов души", - добавила женщина.

Жительница города Светлана Силина узнала о бесплатном магазине через социальные сети.

Мальчики растут. Пришли посмотреть, может, какие-то куртки есть. Может, обувь есть. Взамен потом мы маленькие вещи привезем сюда. Обмениваемся вещами. Спасибо, что открыли такой филиал, потому что это очень хорошо и для тех, кому действительно нужна такая помощь", - говорит горожанка.

Как рассказывают волонтеры, для них главная награда - когда они видят радость в глазах людей и теплое слово "спасибо". Сейчас они готовят вещи для сельских детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.





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