В Туркестанской области пресекли контрабанду лекарственных препаратов на 34 млн тенге

Туркестан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области пресекли контрабандную перевозку лекарственных препаратов стоимостью около 34 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одной из трасс Сарыагашского района сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области остановили грузовую автомашину. При проверке в фургоне оперативники обнаружили и изъяли 254 коробок с лекарствами без соответствующих документов. Со слов водителя, он договорился с жителем Шымкента за определенную плату довести груз из Сарыагашского района до Туркестана. Среди изъятых лекарств оказались: бисакодил, бисептол, кетонал, глицин, вольтарен и другие", - сообщил на брифинге заместитель начальника департамента полиции региона Курманбек Сахов.

Также установлено, что указанный груз принадлежит гражданину Узбекистана и перевозился контрабандным путем из России в соседнюю республику. Срок годности данных медикаментов истек. Общая стоимость контрабандного груза составила около 34 миллионов тенге. В настоящее время данный факт зарегистрирован в Сарыагашском РОП. " - отметил подполковник полиции Курманбек Сахов.

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