Система Orphus

В Туркестанской области разыскали пропавшего без вести гражданина Турции

22.04.2019, 12:47 12232
В Туркестанской области разыскали пропавшего без вести гражданина Турции
Шымкент. 22 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области разыскали пропавшего без вести гражданина Турции, передает Kazakhstan Today.
 

В Байдибекский РОП с заявлением обратился житель Шымкента, работник одной из строительных фирм, о том, что накануне пропал без вести его коллега, гражданин Турции Топал Ибрахим, 1983 года рождения, который на служебной автомашине марки "Мицубиси" выехал в сторону аэропорта Шымкента и обратно не вернулся. На поиски пропавшего без вести ориентировали весь личный состав Байдибекского РОП и направили ориентировки во все подразделения полиции. В отделе полиции создали специальную оперативную группу из числа сотрудников полиции, которые провели необходимые мероприятия по установлению местонахождению пропавшего без вести", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области. 

 
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Байдибекского РОП в течение суток нашли гражданина Турции и вернули родственникам. 
 
Как выяснили полицейские, пропавший без вести мужчина заблудился и не смог найти дорогу обратно. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая