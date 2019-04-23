В Туркестанской области разыскали пропавшего без вести гражданина Турции

"Кандидат в президенты страны Касым-Жомарт Токаев, на мой взгляд, наиболее достойная кандидатура для углубления процесса реформ, для укрепления стабильности и предсказуемости политического, экономического и социального развития страны, для обеспечения благосостояния и благополучия всех казахстанцев, для уверенного и динамичного развития Казахстана".