В Туркестанской области разыскали пропавшего без вести гражданина Турции

В Байдибекский РОП с заявлением обратился житель Шымкента, работник одной из строительных фирм, о том, что накануне пропал без вести его коллега, гражданин Турции Топал Ибрахим, 1983 года рождения, который на служебной автомашине марки "Мицубиси" выехал в сторону аэропорта Шымкента и обратно не вернулся. На поиски пропавшего без вести ориентировали весь личный состав Байдибекского РОП и направили ориентировки во все подразделения полиции. В отделе полиции создали специальную оперативную группу из числа сотрудников полиции, которые провели необходимые мероприятия по установлению местонахождению пропавшего без вести", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Байдибекского РОП в течение суток нашли гражданина Турции и вернули родственникам.
Как выяснили полицейские, пропавший без вести мужчина заблудился и не смог найти дорогу обратно.
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