В Туркестанской области школьник покончил с собой из-за травли со стороны учителей

Туркестан. 19 марта. Kazakhstan Today - В Туркестанской области 14-летний школьник покончил с собой, написав в предсмертной записке о травле со стороны двух учителей, передает Kazakhstan Today.

Это уже вторая трагедия в семье. Два месяца назад Каламкас потеряла из-за болезни своего младшего 8-летнего сына. Она же нашла тело старшего ребенка, когда зашла в летнюю кухню. Школьник оставил предсмертное письмо, сообщает телеканал КТК

Дядя мальчика Бакыт Калдыбеков рассказал, что в записке ребенок рассказал об унижениях в школе.

Баратова Айсулу и Баратова Жанар постоянно меня унижают, обзывают невоспитанным голодранцем, недотепой, сволочью. Последние три года маму тоже так обзывают. Мама, я уже три года устал от этих слов, хочу умереть. Даже не знаю, за что они так с нами", - передал дядя последние слова мальчика.

Оказалось, все началось после смерти отца. Подросток уточнял: эти женщины постоянно напоминали, что он сирота. А о смерти братишки якобы и вовсе говорили с издевкой.

По информации телеканала, после трагедии к матери мальчика пришли переговорщики просить прощения за педагогов, однако женщина намерена привлечь виновных к ответственности.

"Они через аксакалов, родственников сейчас пытаются, чтоб мы их простили. Но мы не простим никак. Как быть с письмом, тут явно все написано. Пускай они ответят строго по закону. Заслужили", - заявил Бакыт Калдыбеков.

Отмечается, что обе женщины - родные сестры, около 20 лет работают в школьной системе. Одна из них учитель истории, вторая - начальных классов. Обе продолжают работать. Их профессиональные качества до сих пор вопросов не вызывали.

"Пока идет следствие, мы ничего сказать не можем. Все в шоке от случившегося, мы даже не знаем, что думать. Никаких пессимистических настроений не наблюдалось. Мальчик активист, спортсмен", - сказала завуч школы имени А. Алимбетова села Шардара Бактыгуль Утегенова.

Примечательно, что до трагедии ни родные, ни даже школьные психологи не знали, что всё это время переживал ребенок. По факту смерти школьника завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

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