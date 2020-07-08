В Туркестанской области выявлены факты продажи медикаментов по завышенной цене

Туркестан. 7 июля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области выявили несколько фактов продажи лекарств по завышенным ценам, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники оперативных подразделений департамента полиции Туркестанской области провели рейдовые мероприятия, направленные на пресечение фактов реализации лекарств, предназначенных для лечения больных от острых респираторных вирусных заболеваний, по завышенным ценам, сообщает Polisia.kz

В результате рейдов выявлены пять фактов незаконной реализации лекарств и медицинских средств на территории области.

Так, в одной из городских аптек препарат "Цеф-3" в количестве 336 упаковок реализовывался по 1500 тенге на сумму 405 тысяч тенге. Отмечается, что стоимость в аптеках одной упаковки - 1300 тенге.

Далее в ходе мониторинга социальных сетей полицейские пресекли факт продажи медицинских масок жителем города Сарыагаша в количестве 1000 штук на сумму 60 тысяч тенге. При проверке автомашины полицейские обнаружили в багажнике еще 4 950 масок.

В Арыси полицейские выявили факт реализации аскорбиновой кислоты в одной из аптек города по 700 тенге, при розничной цене 300 тенге.

По всем выявленным фактам проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В свою очередь, полицейские призывают граждан, ставшими свидетелями незаконной продажи лекарственных средств по завышенным ценам, сообщать о данных фактах в полицию по телефону 102.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства