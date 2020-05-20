В Туркестанской области женщина инсценировала ограбление

Туркестан. 19 мая. Kazakhstan Today - Жительница Туркестанской области отдала любовнику 2 млн тенге и инсценировала ограбление, чтобы оправдать пропажу денег перед мужем, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о нападении грабителей на дом в одном из поселков района. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы со слов потерпевшей установили, что в дом проникли неизвестные лица в масках, связали ее и, угрожая ножом, забрали два миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Грабеж". Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, "прочесали" все близлежащие территории, опросили домочадцев и других очевидцев, тщательно проверили место преступления. Однако в ходе расследования оперативники не нашли явных следов ограбления и выдвинули версию, что имела место инсценировка. Данная версия впоследствии подтвердилась - потерпевшая призналась, что инсценировала ограбление и сообщила в полицию ложную информацию", - сообщает портал Polisia.kz.

Как оказалось, женщина втайне от мужа отдавала своему любовнику деньги из семейных сбережений. В итоге она потратила два миллиона тенге и попыталась скрыть недостачу денег. Вместе с любовником она придумала план с инсценировкой ограбления. Знакомый связал потерпевшую, ударил по лицу для отвода глаз и ушел, а когда вернулся муж, женщина сообщила ему о нападении грабителей и написала заявление в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Заведомо ложный донос". Подозреваемые находятся под подпиской. Собранные материалы досудебного расследования направлены в прокуратуру для принятия процессуального решения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства