В Туркестанской области жители перекрыли пусть к базам отдыха из-за нехватки питьевой воды

ТУРКЕСТАН. 22 ИЮНЯ - Жители села Екпенды Толебийского района Туркестанской области перекрыли дорогу к базам отдыха у подножья гор Бургулюк. Причиной протеста стала нехватка и загрязнение питьевой воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители села Екпенды используют воду из горных рек, но и они под угрозой. Их ежедневно загрязняют 120 зон отдыха и множество частных коттеджей и бассейнов, сообщает Первый канал "Евразия"

Люди заезжают в зоны отдыха, купаются, справляют нужду и выбрасывают мусор в реку, а мы эту воду пьем. И так мы уже живем 5 лет", -заявила местная жительница.

Во время акции протеста между местными жителями и отдыхающими возник конфликт. Сельчане возмущены складывающейся ситуацией.

Мы сидим без воды и вынуждены пить воду с мусором и червями. Люди приезжают отдыхать, купаться и загрязняют воду. А нашим детям приходится страдать и болеть. Пастбищные земли у нас тоже забрали и распродали частным лицам. Они все строят зоны отдыха прямо у реки. Некоторые и вовсе ставят топчаны над речкой, строят над водой дома. А где же водоохранная зона?" - возмущена жительница Тансыккуль Сексенбаева.

Житель села Алымжан Зайтенов рассказал, что владельцы зон отдыха врезаются в трубопровод и закачивают воду в бассейны незаконно.

В итоге до нас не доходит нормальная вода. Некоторые бизнесмены и вовсе перекрывают реку. В результате даже в арыках пропала вода. Появляется она тогда, когда из бассейнов сливают воду", - сказал он.

На встречу с жителями приехал заместитель акима Толебийского района Лесбек Серикбаев. Он пообещал, что возьмет на контроль деятельность зон отдыха.

Проблему с водой поднимали несколько лет подряд. Мы всем предпринимателям разъясняем закон, требуем и работаем в рамках закона. Но с началом купального сезона вопрос нехватки воды поднимается вновь. Некоторые владельцы зон отдыха действуют не по закону, наглым образом врезаются в водопровод для закачки бассейнов водой", - проинформировал Серикбаев.

Он также пообещал, что питьевую воду сельчанам дадут в течение недели. Сельчане чиновнику поверили, но пообещали возвести стену и установить блокпост, если вопрос не будет решен.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства