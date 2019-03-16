В Уральске женщину подозревают в распространении психотропных лекарственных препаратов

Уральск. 15 марта. Kazakhstan Today - В Уральске за незаконное распространение психотропных лекарственных препаратов задержана 38-летняя женщина, передает Kazakhstan Today.

12 марта в рамках операции "Допинг" в Уральске была задержана 38-летняя женщина, которая занималась незаконным распространением психотропных лекарственных препаратов. При досмотре в её сумке было обнаружено и изъято 11 упаковок и 31 флакон психотропных лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В настоящее время в отношении женщины составлен административный протокол по статье КоАП РК "Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность".

За три дня ОПМ "Допинг" сотрудниками Департамента полиции ЗКО было выявлено и зарегистрировано 9 уголовных проступков.

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