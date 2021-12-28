В урочище Кокжайляу спасли девушку, получившую травму

АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - Сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК спасли девушку, подвернувшую ногу в урочище Кокжайляу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
26 декабря в 15.15 в оперативную дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК поступило сообщение о том, что с Кокжайляу необходимо транспортировать девушку, которая при спуске подвернула ногу. Оперативная группа РОСО - семь человек личного состава, в том числе кинологический расчет, незамедлительно выехала на место происшествия. Девушку транспортировали вниз при помощи мягких носилок и веревок и передали сотрудникам ЦМК.
Оказалось, девушка 2000 года рождения пошла с группой туристов в горы по туристическому маршруту и на обратном пути на крутом ледяном спуске подвернула ногу. С ней до приезда спасателей находилась подруга", - уточнили в ведомстве.
Спасатели РОСО напоминают о мерах безопасности в горах. Помните, температура в горах каждые 100 метров снижается на 0,5 градуса, а иногда на целый градус. Надевайте теплую непромокаемую одежду и правильную горную обувь. Берите с собой горячие напитки. Старайтесь как можно больше узнать о своем предполагаемом маршруте. Обязательно сообщайте своим близким, куда направляетесь и предполагаемом времени возвращения. Не ходите в горы по одному.