В Усть-Каменогорске женщина попросила полицейских оформить ее детей в детдом

Усть-Каменогорск. 12 октября. Kazakhstan Today - Некоторое время назад в дежурную часть Ульбинского отдела полиции обратилась жительница областного центра с просьбой помочь оформить ее детей в детский дом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , по данному обращению по адресу проживания семьи выехал участковый инспектор по делам несовершеннолетних. Домохозяйка, мать четверых детей 5, 7, 9 лет и годовалого младенца, мотивировала свое решение тем, что ей якобы не на что содержать детей.

При этом женщина замужем, проживает вместе со своим супругом, имеющим постоянный стабильный заработок. В этом году семья достраивает трехкомнатный дом. Участковый убедился, что женщина находится в состоянии истерии, а малолетние дети оказались в сложной жизненной ситуации и, получив разрешение от отдела опеки и попечительства, ночью доставил троих детей в центр адаптации несовершеннолетних в поселке Новая-Бухтарма.

На следующий день родственники семейной пары настояли на возвращении детей домой. Детей вернули, но сотрудники полиции вывели семейную пару на комиссию по защите прав несовершеннолетних при акиме Усть-Каменогорска. Теперь инспекторы по делам несовершеннолетних будут ходатайствовать перед комиссией о постановке на учет этой семьи в органах внутренних дел для регулярной проверки условий содержания детей и их здоровья.

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