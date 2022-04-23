В Усть-Каменогорске пройдут антитеррористические учения

НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", во второй половине дня 23 апреля на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Днем на севере области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный днем на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20 м/с.
В Шымкенте в конце дня 23 апреля ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.
23 апреля ночью на юге Актюбинской области ожидается сильный дождь, на западе, юге области - гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на западе, юге области порывы 18 м/с.
23 апреля на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
23 апреля на юге Атырауской области ожидается днем сильный дождь. На севере, юге области - гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с
23 апреля на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
23 апреля на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. На севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на востоке, западе области порывы 15-20 м/с.
Днем 23 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.
Ночью 23 апреля на севере Кызылординской области, днем в центре ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем в центре области 15-20 м/с.
Днем 23 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.
Сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке Жамбылской области, в горных районах - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, сутки 23-24 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 24 апреля временами 23-28 м/с.
В период 23-27 апреля в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в Алматинской области в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.