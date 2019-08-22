В Усть-Каменогорске судью осудили за взяточничество

Усть-Каменогорск. 21 августа. Kazakhstan Today - Судья суда №2 города Усть-Каменогорск, заведующая канцелярии специализированного следственного суда Усть-Каменогорска и адвокат осуждены за взяточничество, передает Kazakhstan Today.

"Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи суда №2 города Усть-Каменогорск Кайролдиной Г., заведующей канцелярии специализированного следственного суда города Усть-Каменогорск Байтемировой К. и адвоката Окасова С. Кайролдина при пособничестве Байтемировой и подстрекательстве Окасова получила взятку от осужденного Пугаева за положительное решение вопроса о переквалификации его действий на менее тяжкое преступление и освобождение от наказания", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

20 августа приговором Глубоковского районного суда ВКО Кайролдина и Окасов взяты под стражу в зале суда и осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы, соответственно, Байтемирова осуждена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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