Система Orphus

В Усть-Каменогорске судью осудили за взяточничество

21.08.2019, 10:27 9370
Усть-Каменогорск. 21 августа. Kazakhstan Today - Судья суда №2 города Усть-Каменогорск, заведующая канцелярии специализированного следственного суда Усть-Каменогорска и адвокат осуждены за взяточничество, передает Kazakhstan Today.
 
"Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи суда №2 города Усть-Каменогорск Кайролдиной Г., заведующей канцелярии специализированного следственного суда города Усть-Каменогорск Байтемировой К. и адвоката Окасова С. Кайролдина при пособничестве Байтемировой и подстрекательстве Окасова получила взятку от осужденного Пугаева за положительное решение вопроса о переквалификации его действий на менее тяжкое преступление и освобождение от наказания", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.
 
20 августа приговором Глубоковского районного суда ВКО Кайролдина и Окасов взяты под стражу в зале суда и осуждены к 5 и 4 годам лишения свободы, соответственно, Байтемирова осуждена к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет.
 
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая