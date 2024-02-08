Дефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйствеДефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйстве
07.02.2024, 21:25 8616
В Усть-Каменогорске зоозащитники высказались против метода борьбы с крысами
В цивилизованных странах запрещена массовая дератизация ядами
Фото: freepik.com
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Усть-Каменогорск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В областном центре, судя по данным чиновников, КСК, ОСИ, ПТ массово занялись дератизацией в подвалах многоэтажек и на площадках по сбору ТБО, сообщает YK-news.kz.
КСК "Синтез" проводит дератизацию с помощью опрыскивания. Сотрудники ТОО "УК Баяш Утепов" разбрасывают приманку с ядом. Сотрудники отдела ЖКХ оставляют приманку на площадках с мусорными баками.
На эти действия отреагировали зоозащитники.
В цивилизованных странах запрещена массовая дератизация ядами. Приманкой ведь могут отравиться совсем не крысы, а кошки и собаки! Плюс некоторые бездомные регулярно обшаривают мусорные баки в поисках чего-нибудь съестного..." - отмечают волонтеры реабилитационного центра для животных "Досым".
Такого же мнения придерживается председатель ОФ защиты прав животных "Дворянин" Лариса Прокопьева.
Крысы очень умные животные, вряд ли они клюнут на приманку. Не нужно изобретать велосипед, все знают, что с этой задачей - истреблением крыс - кроме кошек никто лучше не справится", - добавила Лариса Васильевна.
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО заявили, что такой способ борьбы с грызунами вполне допустим.
Санитарными правилами предусмотрено проведение дератизации физическими, механическими, химическими способами, методами раскладки отравленных приманок, опыливания, газации. Отравленная приманка на объектах продовольственной торговли, общественного питания, в овощехранилищах, складах, жилых помещениях и надворных постройках раскладывается в соответствии с режимом применения, предусмотренным в инструкциях по использованию дератизационных средств", - сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Галымбек Алин.
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07.02.2024, 12:10 34186
Полностью пересмотреть механизмы соцпомощи в Казахстане поручил Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил полностью пересмотреть механизмы социальной помощи, сообщает пресс-служба главы государства.
Здесь реформа должна быть сосредоточена на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. Надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан. Государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать", - заявил глава государства.
По его словам, поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили
Надо перестроить эту систему, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются. Нужны конкретные решения. Приоритетное направление социальной защиты - обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению", - добавил глава государства.
Он также подчеркнул, что правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан. Следует повысить ответственность местных исполнительных органов. За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент Казахстана поручил правительству навести порядок в строительной отрасли.
07.02.2024, 10:47 40541
С 9 по 11 февраля не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 9 по 11 февраля 2024 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов РК.
В связи с празднованием Весны в КНР с 9 по 11 февраля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Напомним, праздник Весны (Новый год по китайскому лунному календарю) внесен в список праздников ООН. В 2024 году он выпадает на 10 февраля.
07.02.2024, 09:55 43636
В Казахстане приостановлена работа киосков по продаже электронной моментальной лотереи
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приостановлена работа киосков по продаже электронной моментальной лотереи, сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.
В ответ на поступающие от граждан и государственных органов сигналы Министерство туризма и спорта Республики Казахстан в 2023 году дважды - в мае и ноябре направило в адрес оператора лотереи - АО "Сәтті Жұлдыз" рекомендации по совершенствованию организации работы лотоклубов и электронной моментальной лотереи. В соответствии с последними рекомендациями министерства от 20 января 2024 года с 30 января 2024 года оператором лотереи временно приостановлено распространение электронной моментальной лотереи через терминалы/киоски Lotomatic на всей территории республики", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве не исключают, что "в некоторых местах продолжают функционировать поддельные аппараты, стилизованные визуально под официальные "желто-синие" терминалы Lotomatic".
В связи с этим граждан призывают быть бдительными и не пользоваться услугами нелегальных лотерейных терминалов. Обо всех фактах работы киосков Lotomatic или нелегальных лотерейных терминалов можно сообщать в чат-бот министерства в Telegram.
Каждое обращение будет тщательно прорабатываться совместно с оператором лотереи и правоохранительными органами. Нарушители будут привлечены к ответственности", - отметили в МТС РК.
05.02.2024, 18:30 130236
Депутаты предлагают хирургически кастрировать насильников детей
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию, передает корреспондент агентства.
Мы считаем, что химическая кастрация нужна. Мы даем суду выбирать эту кастрацию. То есть если акт педофилии был совершен с особой жестокостью, то мы считаем, что хирургическую кастрацию нужно делать", - заявил мажилисмен Елнур Бейсенбаев.
По его словам, через несколько десятков лет, когда, возможно, изменятся законы и поменяются депутаты, осужденные за педофилию могут оказаться на свободе.
Он добавил, что в 2022 году было порядка 430 таких преступлений было против детей.
Здесь наше правительство показывает свою бесхребетность и не может принять хирургическую кастрацию. Якобы мы посягаем на их права, якобы педофилы тоже люди. Я считаю, что, во-первых, они не люди. Во-вторых, этот момент нужно будет еще проработать. От имени фракции - мы еще внесем данную поправку", - добавил Елнур Бейсенбаев.
Ранее сообщалось, что почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в Казахстане составляют преступления против половой неприкосновенности.
Напомним, в Казахстане планируют ввести пожизненное лишение свободы для насильников детей. Соответствующий законопроект одобрили в правительстве и направили на рассмотрение в мажилис.
Депутат сената Жанна Асанова рассказала, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
По данным Ranking.kz, число правонарушений в семейно-бытовой сфере в Казахстане выросло на 90%. Среди распространенных уголовных правонарушений оказались убийства и случаи умышленного причинения вреда здоровью.
05.02.2024, 18:14 132961
Как ужесточат наказание за насилие в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе парламента Республики Казахстан представили законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", направленный на ужесточение ответственности за насилие и повышение безопасности детей, передает корреспондент агентства.
Законопроектом предусматривается криминализация побоев и легкого вреда здоровью и перевод от административной к уголовной ответственности. За умышленное причинение легкого вреда здоровью увеличили штраф с 15 до 200 МРП, арест продлили с 15 до 50 суток. Также виновных могут привлечь к общественным работам до 200 часов.
За нанесение побоев штраф вырос с 10 до 80 МРП. Предусмотрено привлечение к общественным работам до 80 часов либо арест до 25 суток. Раньше за избиение арестовывали на 10 суток.
Установление по решению особых требований суда к поведению лиц, совершивших административное, уголовное правонарушение: прохождение психологической помощи, в исключительных случаях запрет агрессору проживать в одном жилище с жертвой насилия", - говорится в проекте закона.
Если раньше за истязание был штраф в размере 1000 МРП и лишение свободы до 2 лет, то теперь штраф предлагают исключить. За истязание предусмотрена уголовная ответственность в виде общественных работ до 600 часов либо лишение свободы до 3 лет.
За нанесение тяжкого вреда здоровью предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет, за нанесение среднего вреда здоровью - лишение свободы до 2 лет.
Уголовную ответственность за педофилию и убийство малолетнего ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.
Законопроект также направлен на профилактику суицидов. Теперь уголовная ответственность распространяется не только за доведение до самоубийства, но и за склонение к совершению самоубийства или за содействие. Во всех случаях грозит до 3 лет лишения свободы. За доведение до самоубийства несовершеннолетнего срок увеличивается до 5-9 лет.
Согласно законопроекту, добавлен новый состав - пропаганда самоубийства, за которую будут штрафовать до 200 МРП.
В случае если пропаганда привела к покушению на самоубийство, предусмотрено ограничение/лишение свободы до 1 года. В случае если повлекло самоубийство - лишение свободы от 3 до 5 лет", - говорится в презентации к законопроекту.
Предлагается ввести административную ответственность за травлю (буллинг) несовершеннолетнего с предупреждением либо штрафом от 10 до 30 МРП. За неисполнение мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего родители или его законные представители будут оштрафованы на 10 МРП.
За принудительную высадку из автобуса и иного общественного пассажирского транспорта несовершеннолетнего до 16 лет без сопровождения предусматривается штраф в размере 5 МРП", - говорится в документе.
Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за сексуальное приставание к детям до 16 лет (общественные работы до 200 часов, арест до 40 суток); за незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего (лишение свободы от 5 до 10 лет); за похищение заведомо несовершеннолетнего (лишение свободы от 10 до 15 лет).
Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.
Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле. В этом году суд Алматы назначил 10 суток ареста сыну депутата Даулета Турлыханова - певцу Рахату Турлыханову за повторное избиение жены. В октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
05.02.2024, 14:59 145546
Раскопки на Утегенова: подрядчику предписали восстановить асфальт
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Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подрядной организации предписали до четвертого марта восстановить асфальт улице на Утегенова в городе Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Управлением градостроительного контроля Алматы в отношении подрядной организации приняты меры по статье 309 КоАП РК (Повреждение территорий при производстве строительных и ремонтных работ). Выдано предписание на устранение допущенных нарушений в части восстановления асфальтового покрытия до 04.03.2024 года", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Стоит отметить, что люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку.
Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал". Кроме того, алматинцы выразили опасения за безопасность автомобилистов.
Сегодня местные жители заявили, что месте раскопок образовалась яма.
Остается непонятным, почему яма, которую раскопали за полдня, потребовала месяц на выяснение обстоятельств и еще месяц на устранение.
05.02.2024, 14:09 148451
Юристы указали на бездействие и признаки укрывательства тяжкого преступления в Бостандыкском РОВД Алматы
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правозащитники заявили о бездействии и укрывательстве тяжкого преступления в Алматы. Несмотря на наличие доказательной базы, подозреваемые в жестоком избиении молодых людей остаются на свободе, следственные действия не проводятся.
Со стороны следственных и надзорных органов наблюдается бездействие в досудебном расследовании, следствие и прокуратура не квалифицируют тяжкие телесные повреждения по статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) согласно заключению судмедэкспертизы, нанесенные группой лиц по предварительному сговору. Следователь Бостандыкского РОВД капитан полиции Құдратіллаев Н. затягивает проведение следственных действий, и прокуратура Бостандыкского района не осуществляет надлежащего надзора по делу о нападении уличной криминальной группы на молодых людей, пытавшихся прекратить избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега", игнорируя доводы адвоката и потерпевших, сообщил корреспонденту агентства адвокат пострадавшей стороны.
По делу о нанесении тяжких телесных повреждений по предварительному сговору наблюдаются признаки укрывательства тяжкого преступления со стороны Бостандыкского РОВД и районной прокуратуры, так как с момента выхода судебно-медицинской экспертизы 10 января 2024 года прошло более 20 дней, притом что судмедэкспертиза установила нанесение тяжких телесных повреждений, а полицией и районной прокуратурой следственные действия не проводятся. Все подозреваемые находятся на свободе, мера пресечения для них не избрана, очных ставок и других мероприятий с участием пострадавших и свидетелей не производится", - сообщил адвокат пострадавших.
По информации адвоката, "в распоряжении следствия имеются видеозаписи с камер наблюдения, материалы видеофиксации, съемки многочисленных свидетелей со смартфонов, есть все необходимые доказательства персонального участия каждого из участников нападения и умышленного нанесения тяжких повреждений, при этом никакого расследования обстоятельств дела, вызова подозреваемых, пострадавших, свидетелей не производится, внятных объяснений от следователя и прокурора получить не удается, каждый день ответы на запросы переносятся и откладываются, а дело о тяжком преступлении остается на прежнем месте, то есть, без рассмотрения и следственных действий".
Как сообщалось ранее, трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. В результате тяжкие телесные повреждения умышленными ударами по глазам нанесены одному из защитников женщины - молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Следствие по данному делу практически не ведется 10 месяцев.
Адвокат потерпевших отметил, что после судебно-медицинской экспертизы будет определяться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
По степени тяжести будет меняться квалификация. На сегодняшний день дело возбуждено по хулиганским действиям. По предварительному обследованию судмедэксперта уже ставится вопрос о тяжком, соответственно, квалификация должна быть по статье 106 УК РК (Нанесение телесных повреждений)", - проинформировал адвокат.
Также адвокат заявил о некорректных высказываниях следователя капитана полиции Құдратіллаева Н. в адрес потерпевшей стороны.
Напомним, одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года - в результате бытового насилия, от побоев погибла молодая женщина. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент Казахстана поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Как подчеркнул глава государства в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел, полиция играет важную роль в укоренении в стране принципа "Закон и Порядок".
Борьба с преступностью и охрана общественного порядка - важнейшая задача, требующая огромной ответственности. Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности. Для этого правоохранительная система должна работать слаженно и эффективно. Прежде всего, в стране должны неукоснительно выполняться требования закона. Любой, кто нарушит закон, должен быть наказан", - заявил президент.
Он подчеркнул, что деструктивная идеология представляет большую угрозу, особенно для молодого поколения, которое "идет на поводу сомнительных идей и следует за псевдогероями". В социальных сетях распространяются материалы, подталкивающие молодежь к незаконным действиям.
Есть даже те, кто возводит в кумиры лиц, открыто попирающих законы. Наши граждане должны выступать против беззакония, а это значит, что нам нужен сильный иммунитет к любым правонарушениям. Мы должны противодействовать попыткам оправдания деструктивного, асоциального поведения и не допускать правового нигилизма. Уважение к закону должно восприниматься как одно из основных качеств ответственного гражданина. Это общая задача не только государственных органов, но и всех граждан. Одним словом, обеспечение верховенства закона и порядка - главное условие построения Справедливого Казахстана", - подчеркнул глава государства.
В своем выступлении глава государства обратил внимание, что в последнее время участились факты совершения преступлений и самим представителями правоохранительных органов.
Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", - отметил президент.
05.02.2024, 13:37 142941
Почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в РК - сексуальное насилие
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти треть преступлений в отношении несовершеннолетних в Казахстане составляют преступления против половой неприкосновенности, сообщил на брифинге глава управления Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Асет Оспанов.
Согласно анализу, совершению насилия против них способствуют усиливающаяся виртуализация социальной жизни и недостаточный контроль со стороны взрослых за ребенком в социальных сетях. Зачастую к этому приводят сложные семейные отношения, отсутствие доверительных отношений между родителем и ребенком, негативное влияние интернет-ресурсов и СМИ, девиантное поведение самих потерпевших и их правовой нигилизм", - заявил Оспанов.
По его словам, из общего количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних почти треть происходит в результате добровольного вступления в половую связь. Подростки знакомятся с сомнительными личностями в интернете, в соцсетях и мессенджерах. Также они часто снимают квартиры, где без контроля родителей употребляют спиртное или наркотики, и в результате становятся жертвами преступлений.
Только за прошлый год выявлено свыше 20 тыс. интернет-ресурсов с противоправным содержанием, в том числе более 3,5 тыс. распространяющих порнографию", - рассказал Оспанов.
Он добавил, что участковые также выявляют съемные квартиры, которые несовершеннолетние арендуют для проведения мероприятий с распитием алкогольных напитков.
Также Оспанов рассказал на брифинге, что в Казахстане выявлено более двух тысяч семей, в которых родители не занимаются воспитанием детей. Информацию о них направили в профильные государственные органы.
Поставлены на профилактический учет более шести тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. В их отношении рассмотрено 1800 материалов на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. По результатам работы комиссий по решениям судов более 600 человек лишены, а 340 ограничены в родительских правах. За неисполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлекли более 12 тыс. человек", - сообщил спикер.
Выявлять факты насилия над детьми помогает пошаговый алгоритм действий полиции. При обходе административного участка полицейские обращают особое внимание на семьи, в которых дети живут с отчимами и мачехами. Также для мониторинга подобных случаев при акиматах сформированы межведомственные мобильные группы, в которые входят региональные уполномоченные по правам ребенка, работники образования, органов социальной защиты населения и участковые инспекторы полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести пожизненное лишение свободы для насильников детей. Соответствующий законопроект одобрили в правительстве и направили на рассмотрение в мажилис.
Депутат сената Жанна Асанова рассказала, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.
По данным Ranking.kz, число правонарушений в семейно-бытовой сфере в Казахстане выросло на 90%. Среди распространенных уголовных правонарушений оказались убийства и случаи умышленного причинения вреда здоровью.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?