В Усть-Каменогорске двое мужчин вынесли из горящего дома детей

Усть-Каменогорск. 7 января. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске соседи вынесли из горящего дома детей, передает Kazakhstan Today.





По информации портала yk.kz , вчера, около 11 часов, на территории садоводческого общества "Титан" произошел пожар. В доме, где было сильное задымление, остались двое детей, 2014 и 2012 года рождения. Как оказалось, хозяйка дома затопила печь и уехала по делам, оставив детей совершенно одних.

Сильный дым заметили соседи, двое мужчин, Арман Кайсенов и Геннадий Семиков. Они, не задумываясь, бросились на помощь. Разбив окно, проникли в полыхающий огнем дом и вынесли детей из зоны опасности, передав их врачам скорой помощи. Тем временем очевидцы вызвали пожарных. На месте происшествия бойцы ПЧ №5 ликвидировали огонь на площади 64 квадратных метра. По причине пожара отрабатывается версия - несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.





Сейчас пострадавшие дети находятся в Центре матери и ребенка, их состояние стабильное.





Геннадий и Арман героями себя не считают, говорят, что любой мужчина поступил бы, как они. Геннадий Семиков работает трактористом в дачном обществе "Титан", а Арман Кайсенов грузчиком в ТОО ТПО "АС".





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