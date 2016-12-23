Усть-Каменогорск. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске воспитателям и нянечкам запретили пользоваться смартфонами, сообщает портал ustinka.kz.

Из средств связи во всех дошкольных учреждениях образования допускаются только кнопочные телефоны, функционал которых ограничен, передает Kazakhstan Today.

"Такое решение было принято 30 ноября 2016 года по итогам заседания Совета родительской общественности ВКО. Направлено оно на обеспечение безопасности детей, потому что воспитатель, находясь в группе, должен внимательно смотреть за дошкольниками, чтобы никто не упал и не ударился, а не отвлекаться на смартфон. К тому же воспитатель может оставить телефон на зарядке и уйти, что тоже небезопасно", - пояснили в отделе образования города.

Об опасности телефонов, оставленных на зарядке, в ведомстве говорят не зря. На днях в Актобе после взрыва мобильника серьезно пострадала женщина. Она тоже оставила его включенным в сеть, притом на ночь, и в результате получила ожоги второй и третьей степеней, информирует интернет-издание.

В отделе образования Усть-Каменогорска также добавили, что требование не использовать смартфоны в детских садах распространяется на воспитателей и нянечек всех дошкольных учреждений города. Взамен для общения с родителями сотрудники должны пользоваться обычными кнопочными телефонами. На родителей ограничение не распространяется.

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