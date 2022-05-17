В ВКО фотоловушка засняла бурого медведя и росомаху

НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 мая на западе, востоке, юге Мангистауской области ожидается гроза. В центре, на севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на западе, востоке, юге области 15-20 метров в секунду.

17 мая сутки на севере, западе, днем на юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, западе области порывы 23 метра в секунду.

17 мая в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на севере области порывы 15 метров в секунду.

В Нур-Султане 17 мая днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 17 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере - пыльная буря. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.

17 мая на северо-западе Павлодарской области днем ожидаются гроза, на севере, западе области пыльная буря. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 мая на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

17 мая на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

17 мая днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На западе, севере, востоке области ожидается гроза, шквал, град. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

17 мая на востоке, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 17 мая на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.