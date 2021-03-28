В ВКО уволили сотрудника полиции после жалобы на домогательства

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 МАРТА - Жительницы Восточно-Казахстанской области обвинили полицейского в домогательстве, в полиции подтвердили факт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соцсетях появилось видео, на котором, возможно, нетрезвый мужчина, нецензурно выражаясь, ведет себя достаточно агрессивно по отношению к женщинам, которые находятся за кадром. Его удерживает другой мужчина, пишет altaynews.kz

Мы сидели в кафе с девушками, далее сотрудник полиции города Курчатова Дархан начал к нам приставать, на что ему было сказано, не лезть к нам! Но после очередного замечания, он начал вести себя неприемлемо для сотрудника полиции. Если бы не мужчина, который заступился за нас, то я бы не знала, чем бы это обернулось бы! Прошу департамент полиции ВКО принять меры в отношении этого сотрудника полиции!" - сказано в комментарии под видео.

В департаменте полиции ВКО прокомментировали, что по данному факту Управлением собственной безопасности ДП ВКО незамедлительно проведена служебная проверка.

Вина сотрудника установлена. Данный факт рассмотрен на дисциплинарной комиссии департамента", - сообщили в пресс-службе полиции.

Кроме того, приказом начальника ДП ВКО от 26 марта текущего года сотрудник ОП города Курчатова уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу.

Вместе с тем к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители подразделения, добавили в полиции.

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