Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В восьми регионах Казахстана ограничено движение по автодорогам, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казахавтодор", в Астане, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях в связи с сильным морозом введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Актюбинской области в связи с сильной метелью и нулевой видимостью закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (92-257-й километры, Эмба - Шалкар).

В Кызылординской области в связи с понижением температуры и сильным ветром введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на автодороге республиканского значения Кызылорда - Павлодар - Успенка - граница РФ (12-216-й километры, Кызылорда - граница Карагандинской области).

В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на дизельном топливе на автодорогах Костанай - Аулиеколь - Сурган, 7-232-й километры (Костанай - Аулиеколь - Челгаши -до границы Акмолинской области), Екатеринбург - Алматы, 555-729-й километры (Костанай -Сарыколь - до границы СКО), Мамлютка - Костанай, 180-404-й километры (Костанай - Узунколь - до границы СКО), Жезказган - Петропавловск, 340-377-й километры (от Аркалыка до границы Акмолинской области), Карабутак - Комсомольская - Денисовка - Рудный, 231-503-й километры (Денисовка - Житикара - Мюктыколь - граница РФ), сообщается на сайте КЧС МВД РК.

Также сообщается, что в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках автодорог областного значения по всем направлениям для грузовых и пассажирских транспортных средств на дизельном топливе.

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