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В воскресенье на большей части Казахстана ожидаются осадки

17.05.2020, 09:09 9910
Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - В воскресенье, 17 мая, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на востоке погода - без осадков. Местами по республике пройдут дожди с грозами, на западе сильные, ожидается усиление ветра, шквал, град", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской, днем в Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Кызылординской областях местами шквал. 
 
В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами гроза, град. 
 
Днем в Павлодарской области местами гроза.
 
В Восточно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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