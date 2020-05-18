В воскресенье на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 17 мая. Kazakhstan Today - В воскресенье, 17 мая, на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на востоке погода - без осадков. Местами по республике пройдут дожди с грозами, на западе сильные, ожидается усиление ветра, шквал, град", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской, днем в Карагандинской, Акмолинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областях местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Кызылординской областях местами шквал.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами гроза, град.

Днем в Павлодарской области местами гроза.

В Восточно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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