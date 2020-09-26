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В воскресенье в Нур-Султане приостановят движение общественного транспорта

25.09.2020 8506
В воскресенье в Нур-Султане приостановят движение общественного транспорта
Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Движение общественного транспорта приостановят в столице 27 сентября, передает Kazakhstan Today.
 

В воскресенье, 27 сентября, движение автобусов в Нур-Султане будет временно приостановлено на один день. Это связано с проведением дезинфекционных работ. С понедельника, 28 сентября, городские и пригородные маршруты возобновят движение. В субботу общественный транспорт работает в прежнем режиме", - сообщили в акимате столицы.

 
Вход в автобус без масок по-прежнему запрещен, оплата за проезд производится только безналичным способом.
 

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