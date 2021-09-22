В восьми областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 сентября на севере, северо-западе Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере, северо-западе области сохраняются заморозки 4 градуса. На юге, юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

22 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

22 сентября ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 22 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 22 сентября на севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Бескарагайском, Урджарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

22 сентября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью 23-24 сентября на севере, в горных, предгорных районах Алматинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Сутки 22, ночью 23 сентября в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду, 24 сентября на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью 22-24 сентября в горных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

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