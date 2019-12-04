Система Orphus

В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

03.12.2019, 22:12 12151
Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил 4 декабря штормовое предупреждение в восьми регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
В Нур-Султане 4 декабря временами ожидаются туман и гололед. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед.
 
В Акмолинской области в этот день местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Днем ветер юго-восточный, восточный, местами до 15-20 метров в секунду.
 
В Актюбинской области местами сохраняются туман, низовая метель и гололед. 
 
В Западно-Казахстанской области 4 декабря местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
 
В Кызылординской области местами сохраняются туман, утром и днем местами гололед.
 
В Костанайской и Мангистауской областях 4 декабря местами ожидается туман.
 
В этой связи Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, СМС-оповещением.
 

Ввиду ухудшения видимости и возможных гололедных явлений на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок", - предупредили в пресс-службе КЧС.

 
Пешеходам рекомендуется надевать нескользящую обувь и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий следует воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.
 
В чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый номер службы спасения 112.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая