В восьми регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил 4 декабря штормовое предупреждение в восьми регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане 4 декабря временами ожидаются туман и гололед.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской области в этот день местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Днем ветер юго-восточный, восточный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами сохраняются туман, низовая метель и гололед.

В Западно-Казахстанской области 4 декабря местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Кызылординской области местами сохраняются туман, утром и днем местами гололед.

В Костанайской и Мангистауской областях 4 декабря местами ожидается туман.

В этой связи Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, СМС-оповещением.

Ввиду ухудшения видимости и возможных гололедных явлений на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок", - предупредили в пресс-службе КЧС.

Пешеходам рекомендуется надевать нескользящую обувь и соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий следует воздержаться от пеших походов на дальние расстояния.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить на единый номер службы спасения 112.

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