В Восточно-Казахстанской области сменился глава департамента полиции

Усть-Каменогорск. 31 января. Kazakhstan Today - По согласованию с Администрацией президента РК и акимом Восточно-Казахстанской области на должность начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Мадиев Сагат Кентаевич, передает Kazakhstan Today.

Прежний начальник ДП ВКО Жанарбек Бактыбаев назначен начальником Департамента полиции Мангистауской области, сообщает портал Polisia.kz

Нового начальника Департамента полиции личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Сагат Мадиев родился в 1969 году. В органах внутренних дел с 1990 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях в департаментах полиции Акмолинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей. С марта 2017 года занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД.

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