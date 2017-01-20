В Восточном Казахстане из-за метели закрыты две дороги областного значения

Усть-Каменогорск. 20 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области из-за метели закрыты две дороги областного значения, сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
По информации ведомства, сегодня с 15.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на автодороге областного значения Чарск - Бакырчик (0-й - 42-й километры), Бакырчик - Бурсак (0-й - 18-й километры) для всех видов автотранспорта, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, с 17.00 из-за метели и плохой видимости закрыто движение на автодороге областного значения Новопокровка - Петропавловка - Зубаир - Байтанант (0-й - 41-й километры) для всех видов автотранспорта.
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