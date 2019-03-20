В Восточном Казахстане районного акима осудили за взятку

Усть-Каменогорск. 19 марта. Kazakhstan Today - Жарминский районный суд рассмотрел дело в отношении 61-летнего акима Жарминского района ВКО Нурлана Сыдыкова, передает Kazakhstan Today.

По информации портала YK-news.kz, установлено, что осенью 2018 года местный предприниматель подавал в акимат документы на долгосрочную аренду земли у государства с правом выкупа. В судебных документах сообщается, что для положительного решения вопроса Сыдыков намеревался получить от предпринимателя миллион тенге. Бизнесмен согласился, но решил вывести чиновника на чистую воду. 9 ноября 2018 года акима задержали.

Жарминский районный суд признал Нурлана Сыдыкова виновным по статье "Получение должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лично или через посредника взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя в значительном размере" и назначил ему штраф - 29 528 620 тенге.

Также Сыдыков больше не сможет работать на госслужбе.

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